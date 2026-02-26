Durante una conferenza stampa, il direttore artistico di Sanremo Estate 2026 ha anticipato alcuni dettagli sulla possibile programmazione dell’evento, annunciando quando potrebbe andare in onda e quali novità aspettarsi. Le sue parole hanno suscitato curiosità tra il pubblico e gli addetti ai lavori, lasciando spazio a molte ipotesi sul format e le date. La conferma ufficiale arriverà nelle prossime settimane.

Il direttore artistico, durante la conferenza stampa della terza serata, ha parlato del possibile programma in arrivo sugli schermi Rai. Carlo Conti, durante la conferenza stampa di presentazione della terza serata del festival musicale, ha confermato un po' a sorpresa che si sta lavorando a Sanremo Estate. Il progetto, in fase di sviluppo da tempo, avrebbe già una data prevista per la messa in onda sugli schermi della Rai. Il direttore artistico di Sanremo 2026 ha dichiarato davanti ai giornalisti: "Buongiorno a tutti. Volevo ringraziare particolarmente Sanremo: stamani mi sembrava di essere a Sanremo Estate invece che al Festival di Sanremo, perché c'era un tempo più che primaverile. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sanremo Estate 2026: Carlo Conti 'spoilera' l'evento, ecco quando potrebbe andare in onda

Leggi anche: Carlo Conti annuncia Sanremo estate: quando sarà e di cosa si tratta

Leggi anche: Isola dei famosi 2026, lavori in corso: si cercano i naufraghi del cast, quando potrebbe andare in onda

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia cantanti in gara

Temi più discussi: Sanremo 2026, Carlo Conti: Festival nel segno di Baudo. Rai plaude alla raccolta; La seconda serata di Sanremo 2026, la conferenza stampa e le anticipazioni di Carlo Conti; Carlo Conti dedica Sanremo 2026 a Pippo Baudo e replica su Pucci: Sono un uomo libero, mai ricevuto pressioni da Meloni. Laura Pausini: I commenti negativi sui social? In Italia mi sento amata; Menswear protagonista al Festival di Sanremo: Dolce&Gabbana apre la prima serata con Olly.

Sanremo 2026 cala negli ascolti? Colpa del caldo. Carlo Conti: Sembra estate, alla gente piace stare fuoriLe parole del conduttore e direttore artistico della kermesse nella consueta conferenza stampa ... tpi.it

Sanremo, conferenza stampa della terza serata: annunciato Sanremo Estate, come saràDalla crescita degli ascolti alle novità ancora mai annunciate, passando per gli ospiti internazionali: la conferenza stampa della terza serata di Sanremo si infiamma. libero.it

Sanremo… ma già Estate Carlo Conti ha scherzato sul sole che splende e sugli ascolti in calo. Poi c'è la concorrenza del calcio ma la Juventus giocava su Prime Video, non rilevata da Auditel, quindi ha tolto spettatori al Festival senza influire sullo shar facebook

"Stamane mi sembrava essere a Sanremo Estate invece che al Festival di Sanremo, perché è un tempo più che primaverile", ha esordito il conduttore in conferenza stampa lanciando l'argomento. #Sanremo2026 x.com