Sanremo Ermal Meta | Le parole Gaza e Palestina non sono bestemmie ma lo è il fatto che vengano cancellate - VIDEO

Sanremo Ermal Meta | Le parole Gaza e Palestina non sono bestemmie ma lo è il fatto che vengano cancellate

Il cantante ha commentato il significato della sua canzone 'Stella Stellina', sottolineando che i termini Gaza e Palestina non devono essere considerati offensivi, ma sono spesso censurati o eliminati nel discorso pubblico, cosa che ritiene problematica e che influisce sulla libertà di espressione.

Il cantante si è espresso sul significato della sua canzone 'Stella Stellina', affermando quanto sia importante parlare di Gaza e della Palestina e non restare indifferenti davanti ai bambini che soffrono “Non si possono usare certe parole, non si può dire Gaza, non si può dire Palestina, com. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Sanremo 2026, Ermal Meta: «Gaza e Palestina non sono bestemmie»Ecco cosa ha raccontato Ermal Meta nella conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026 dove partecipa con il brano Stella stellina.

