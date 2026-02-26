Sanremo Ermal Meta | Le parole Gaza e Palestina non sono bestemmie ma lo è il fatto che vengano cancellate - VIDEO

Il cantante ha commentato il significato della sua canzone 'Stella Stellina', sottolineando che i termini Gaza e Palestina non devono essere considerati offensivi, ma sono spesso censurati o eliminati nel discorso pubblico, cosa che ritiene problematica e che influisce sulla libertà di espressione.

Il cantante si è espresso sul significato della sua canzone 'Stella Stellina', affermando quanto sia importante parlare di Gaza e della Palestina e non restare indifferenti davanti ai bambini che soffrono "Non si possono usare certe parole, non si può dire Gaza, non si può dire Palestina, com. Sanremo 2026, Ermal Meta: «Gaza e Palestina non sono bestemmie»Ecco cosa ha raccontato Ermal Meta nella conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026 dove partecipa con il brano Stella stellina. Ermal Meta: vera bestemmia Gaza e Palestina cancellate Sanremo 2026, le parole del cantautore dopo "Stella stellina" Ermal Meta porta Gaza a Sanremo: i nomi dei bambini palestinesi sul suo abito. Ermal Meta commuove a Sanremo con Stella stellina (dedicata alle bimbe di Gaza): cosa significa in arabo il nome Amal sulla camiciaA Sanremo 2026 Ermal Meta si esibisce durante la sua Stella stellina con il nome Amal sul colletto della giacca. Sanremo: Ermal Meta con Stella stellina tra i primi cinque nella classifica provvisoriaUnico pugliese a esibirsi nella seconda serata sul palco dell'Ariston. Il suo brano è candidato d'ufficio al premio Bardotti, il riconoscimento per il miglior testo del festival Ermal Meta ieri sera, 25 febbraio, è riuscito ad entrare nella Top5 tra i 15 big che si sono esibiti al Festival di Sanremo. Qualche ora dopo ha commentato a caldo "Stella stellina": "Questa canzone, forse ne siete accorti, ma è una canzone che porta con sé un p "Il silenzio è il grande problema di oggi", ha detto Ermal Meta nella sala stampa di Sanremo parlando della sua canzone in gara "Stella Stellina". "Soprattutto è un silenzio che ci autoinfliggiamo, certe cose non si possono dire, non si può dire Gaza, non si può