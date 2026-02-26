Sanremo Ermal Meta | All’Eurovision trovo Israele? Canterei con più convinzione

Ermal Meta si dice disposto a portare il suo brano 'Stella Stellina' anche all’Eurovision, sottolineando che la presenza di Israele lo motiverebbe a interpretare con maggiore entusiasmo. L’artista conferma la sua intenzione di partecipare a Sanremo 2026 e di esibirsi in eventuali altri contest internazionali, mantenendo un atteggiamento deciso e aperto alle opportunità senza riserve.

(Adnkronos) – "Se c'è Israele meglio, canterei con più convinzione la mia canzone". Ermal Meta ribadisce di essere pronto a portare il suo brano 'Stella Stellina', in gara a Sanremo 2026, anche sul palco dell'Eurovision Song Contest, senza timori. A dare forza al suo brano durante le sue esibizioni durante il Festival anche un gesto simbolico: i nomi dei bambini vittime del conflitto a Gaza che ogni sera ricama sul bavero della sua camicia. "È un simbolo. Ho letto una volta che ogni nome su una persona rappresenta un incantesimo. Tanti incantesimi sono stati spezzati, quindi mi sembrava doveroso almeno dare un nome ad un volto che una persona può immaginare, magari ascoltando la mia canzone", dice descrivendo un gesto che ha anche una valenza personale. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questo marasma festivaliero, tra una ballad d'amore struggente e l'altra, il rischio però è che il messaggio politico si perda.

