Sanremo Ermal Meta | All’Eurovision andrei e se ci fosse Israele canterei questa canzone ancora più forte

Negli ultimi anni uno degli argomenti più caldi durante la settimana sanremese è l’ Eurovision Song Contest, quest’anno la polemica si è formata, così come in occasione dell’organizzazione di tutti gli eventi culturali e sportivi a livello europeo e mondiale, la partecipazione di Israele. Una polemica che in certi casi si è trasformata in vero e proprio boicottaggio dell’evento, come nel caso di Spagna, Paesi Bassi, Irlanda, Slovenia e Islanda, che hanno rifiutato di condividere quel palco con Israele. E l’Italia? L’Italia parteciperà, la Rai è stata chiara, così la palla nelle ultime settimane è passata nelle mani dei singoli cantanti in gara al Festival, specie dopo che Levante ha acceso la miccia annunciando che in caso di vittoria si rifiuterebbe di partecipare. 🔗 Leggi su Open.online

Ermal Meta a Sanremo 2026: «Israele all'Eurovision? Meglio che ci sia: canterei la mia canzone ancora più forte. Sono passato da zero a tre figlie nel giro di un anno, sono la cosa più bella della mia vita»In questo marasma festivaliero, tra una ballad d'amore struggente e l'altra, il rischio però è che il messaggio politico si perda.

Leggi anche: Ermal Meta a Sanremo 2026 con “Stella Stellina”: “Parla di una bambina di Gaza, una bambina senza nome che appartiene a un popolo senza voce. Se vincessi, all’Eurovision canterei questa canzone”

Temi più discussi: Sanremo 2026, Ermal Meta con Stella stellina. Il testo e la recensione della canzone; Stella stellina: la ninna nanna di Ermal Meta a Sanremo 2026; Sanremo 2026, Stella Stellina di Ermal Meta è per le bambine di Gaza: il nome Amal cucito sulla camicia; SANREMO 2026: Ermal Meta con Stella stellina.

Sanremo, Ermal Meta: bestemmia è cancellare Gaza e la PalestinaSanremo, 26 feb. (askanews) - Oggi gli adulti fanno molti più rumore dei bambini, lo trovo preoccupante. È un silenzio che a volte ci autoinfliggiamo. Non si possono usare certe parole, non si può di ... quotidiano.net

Sanremo, Ermal Meta: paradosso oggi, scrolliamo bimbi morti e gattiniSanremo, 26 feb. (askanews) - Il silenzio è il grande tema di oggi. Questa canzone parla del paradosso del mondo in cui viviamo oggi, se non ascolti il testo ti verrebbe voglia di ballare, ma se asco ... quotidiano.net

Non perdete la diretta con Ermal Meta! oggi alle 12:10 on-air su RDS e su #RDSsocialTV, canale 265 DTT con Giovanni Vernia e Petra Loreggian #RDSospiti #ErmalMeta #IPeggioPiùSanremo #Sanremo2026 - facebook.com facebook

Il messaggio di Ermal Meta: "I bambini dovrebbero fare rumore, non silenzio" a #Sanremo2026 x.com