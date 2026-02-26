Sanremo Ermal Meta | All’Eurovision andrei e se ci fosse Israele canterei questa canzone ancora più forte

Da open.online 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni uno degli argomenti più caldi durante la settimana sanremese è l’ Eurovision Song Contest, quest’anno la polemica si è formata, così come in occasione dell’organizzazione di tutti gli eventi culturali e sportivi a livello europeo e mondiale, la partecipazione di Israele. Una polemica che in certi casi si è trasformata in vero e proprio boicottaggio dell’evento, come nel caso di Spagna, Paesi Bassi, Irlanda, Slovenia e Islanda, che hanno rifiutato di condividere quel palco con Israele. E l’Italia? L’Italia parteciperà, la Rai è stata chiara, così la palla nelle ultime settimane è passata nelle mani dei singoli cantanti in gara al Festival, specie dopo che Levante ha acceso la miccia annunciando che in caso di vittoria si rifiuterebbe di partecipare. 🔗 Leggi su Open.online

Ermal Meta a Sanremo 2026: «Israele all'Eurovision? Meglio che ci sia: canterei la mia canzone ancora più forte. Sono passato da zero a tre figlie nel giro di un anno, sono la cosa più bella della mia vita»In questo marasma festivaliero, tra una ballad d'amore struggente e l'altra, il rischio però è che il messaggio politico si perda.

Leggi anche: Ermal Meta a Sanremo 2026 con “Stella Stellina”: “Parla di una bambina di Gaza, una bambina senza nome che appartiene a un popolo senza voce. Se vincessi, all’Eurovision canterei questa canzone”

Temi più discussi: Sanremo 2026, Ermal Meta con Stella stellina. Il testo e la recensione della canzone; Stella stellina: la ninna nanna di Ermal Meta a Sanremo 2026; Sanremo 2026, Stella Stellina di Ermal Meta è per le bambine di Gaza: il nome Amal cucito sulla camicia; SANREMO 2026: Ermal Meta con Stella stellina.

Sanremo, Ermal Meta: bestemmia è cancellare Gaza e la PalestinaSanremo, 26 feb. (askanews) - Oggi gli adulti fanno molti più rumore dei bambini, lo trovo preoccupante. È un silenzio che a volte ci autoinfliggiamo. Non si possono usare certe parole, non si può di ... quotidiano.net

sanremo ermal meta allSanremo, Ermal Meta: paradosso oggi, scrolliamo bimbi morti e gattiniSanremo, 26 feb. (askanews) - Il silenzio è il grande tema di oggi. Questa canzone parla del paradosso del mondo in cui viviamo oggi, se non ascolti il testo ti verrebbe voglia di ballare, ma se asco ... quotidiano.net