Sanremo ecco gli ascolti della seconda serata | 9 milioni 53mila Cresce lo share

Trova conferma la tendenza registrata ieri: ancora in calo gli ascolti del Festival. Sono stati 9.053.000 gli spettatori che hanno seguito la seconda serata di Sanremo 2026, pari a uno share del 59,5%. Un dato che segna un calo rispetto all’edizione precedente, quando la serata del mercoledì aveva registrato 11.800.000 spettatori con il 64,6% di share. Nel dettaglio, lo scorso anno la media della seconda serata, calcolata in termini di total audience, era stata di 11.800.000 spettatori, pari al 64,6% di share: 11,4 milioni provenienti dalla tv tradizionale e 400 mila da altri dispositivi. Sempre nel 2025, i video on demand relativi al Festival scaricati su Raiplay erano stati circa 300 mila. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

