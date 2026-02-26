Il Festival scricchiola, il calo è evidente. Poi, certo, stiamo parlando di ben nove milioni di spettatori e addirittura del 59,5%, quarto risultato migliore dal 1995. Ma è evidente che qualche milione di spettatori si è perso per strada. Carlo Conti, con la sua flemma ormai mitologica, aveva messo le mani avanti fin dalla vigilia perché un calo era messo in conto visto il periodo inusuale in cui il Festival va in onda (fine febbraio e non inizio) e vista la concorrenza del calcio con tante partite importanti. Ma ecco i dati della seconda serata: in termini di total audience, una media di 9 milioni 53mila telespettatori pari al 59.5% di share. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Sanremo e il calo di ascolti. Carlo Conti prende tutti in contropiede. L'uscita a sorpresa

Sanremo 2026, ascolti seconda puntata: che disastro, Carlo Conti fa sempre peggio, numeri in calo!Ammettiamolo, la prima puntata del Festival di Sanremo, in termini di ascolti tv, non è andata come si sperava: la kermesse condotta dal rigoroso e...

A Sanremo 2026 gli ascolti si confermano in calo rispetto allo scorso anno: 9.053.000 spettatori con il 59,5% di share (la seconda sera del 2025 aveva conquistato 11.700.000 ...

Sanremo, gli ascolti della seconda serata: 9 milioni e 53mila (quasi 3 milioni in meno del 2025), share del 59.5% (contro il 64.6%)Il picco di ascolto in valori assoluti durante la seconda serata del Festival di Sanremo è stato raggiunto alle 21.57, con 13 milioni 706mila telespettatori sintonizzati su Rai1 all'ingresso in scena

La seconda serata del Festival di Sanremo di Carlo Conti ha raccolto ieri su Rai1, in termini di total audience, una media di 9 milioni 53mila telespettatori pari al 59.5% di share

