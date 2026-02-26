Sanremo e il calo di ascolti Carlo Conti prende tutti in contropiede L' uscita a sorpresa e la polemica sulle donne
Il Festival di Sanremo sta affrontando un calo di ascolti che ha sorpreso molti. Nella seconda serata, infatti, sono stati registrati circa nove milioni di spettatori, con una percentuale del 59,5%, uno dei risultati più bassi degli ultimi anni. La situazione ha attirato l’attenzione di pubblico e media, mentre la produzione cerca di capire come rispondere a questa flessione.
"Era previsto un calo nella seconda serata, invece siamo cresciuti (in share). Avevo detto che se fossimo calati la responsabilità sarebbe stata mia e cioè del direttore artistico. Ma visto che siamo saliti (nella share, ndr) dico che il merito è di tutti”. Il Festival scricchiola, il calo è evidente. Poi, certo, stiamo parlando di ben nove milioni di spettatori nella seconda serata e addirittura del 59,5%, quarto risultato migliore dal 1995. Ma è evidente che due milioni e mezzo di spettatori si sono persi per strada rispetto all'anno scorso. Carlo Conti, con la sua flemma ormai mitologica, aveva messo le mani avanti fin dalla vigilia... 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
