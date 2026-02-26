Sanremo dopo Repupplica sparisce L’Unità

A Sanremo, dopo la chiusura di “Repupplica” è scomparso anche “L’Unità” dai circuiti di distribuzione. La decisione segna la fine di un’epoca per il quotidiano, che da tempo affrontava difficoltà economiche e di visibilità. La sua assenza si fa notare nel panorama dell’informazione locale, lasciando spazio a nuove realtà editoriali che cercano di affermarsi.

Come Stalin ai tempi dell’U era solito a eliminare (anche) dalle foto ufficiali personaggi scomodi, una sorta di Photoshop ante litteram, allo stesso modo nella Rai meloniana si è deciso di cancellare la testata L’Unità dalla foto sulla vittoria della repubblica al referendum del 1946 proiettata durante la prima serata del Festival di Sanremo. La slide era già finita nel mirino per il refuso “Repupplica”, ma ora si aggiunge un altro elemento. Osservando le foto d’epoca con le copie de L’Unità del 5 giugno 1946 e il titolo “Viva la Repubblica!”, si nota come la testata del giornale risulta cancellata. Una censura bella e buona, che però nulla ha potuto davanti al “ciao ciao fascisti” della 105enne Gianna Pratesi, testimone di quel voto storico presente all’Ariston. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Sanremo 2026, oltre alla gaffe “Repupplica” è stato cancellato anche il nome del quotidiano “L’Unità”La gaffe testuale, invece, non è una novità ed era già comparsa sugli schermi Rai.

