Sanremo classifica seconda serata | chi festeggia alla grande per ora Colpo di scena

La seconda serata del Festival di Sanremo 2026 si è conclusa tra esibizioni molto attese, ospiti d’eccezione e momenti che hanno fatto discutere pubblico e social. Dopo una lunga notte di musica, cresce ora l’attesa per la classifica parziale, che rifletterà le preferenze espresse attraverso il televoto e le giurie previste dal regolamento. I risultati, danno una prima indicazione sull’andamento della kermesse e sugli artisti favoriti nella corsa alla vittoria finale. Ecco chi può festeggiare! La classifica della seconda serata Sanremo 2026. Nelle prime 5 posizioni: Tommaso Paradiso – I Romantici LDA e AKA7EVEN – Poesie Clandestine Nayt – Prima che Fedez e Masini – Male Necessario Ermal Meta – Stella Stellina L'articolo Sanremo, classifica seconda serata: chi festeggia alla grande (per ora). 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

