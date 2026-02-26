Sanremo bufera sul Prima festival e la sua conduttrice | costretta a scusarsi

A Sanremo, si susseguono polemiche che coinvolgono il Prima Festival e la sua conduzione, con la protagonista che si è trovata a dover chiedere scusa pubblicamente. La situazione si è fatta così complessa che anche un semplice commento ha suscitato reazioni forti e discussioni intense tra il pubblico e gli addetti ai lavori. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, creando un clima di grande tensione.

Il clima che si respira attorno alle Forze dell'ordine è diventato così teso da trasformare perfino un complimento in un caso mediatico. È quanto accaduto nelle ultime ore a Sanremo, dove una frase pronunciata in diretta televisiva ha innescato una raffica di polemiche sui social. A finire nel mirino è stata Manola Moslehi, volto del PrimaFestival, il programma che accompagna il pubblico verso la serata del Festival su Rai 1 subito dopo il Tg1. Moslehi, che conduce il format insieme a Ema Stokholma e Carolina Rey, stava raccontando l'atmosfera davanti al Teatro Ariston dopo aver intervistato uno dei Big in gara. Alle sue spalle, come sempre durante le serate del Festival, si notava il presidio delle forze di sicurezza.