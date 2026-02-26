Sanremo Achille Lauro candido Levante regale | le pagelle ai look della seconda serata

(Adnkronos) – Pronti? Si parte. La seconda serata di Sanremo è una passerella schizofrenica dove l’eleganza convive con l’improvvisazione: alcuni look sono perfetti per l’Ariston e altri starebbero meglio nel guardaroba delle ‘occasioni mancate’. C’è chi brilla davvero, chi esagera senza convinzione, chi resta sotto le aspettative e chi continua sulla via dell'eleganza senza sussulti.. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Sanremo 2026, le pagelle ai look della seconda serata in diretta: Laura Pausini non benissimo, Achille Lauro 9 in total white, Patty Pravo con il vestito di CapodannoÈ Laura Pausini ad aprire da sola la seconda serata di questo 76esimo Festival di Sanremo: scende la scalinata con un completo pantalone nera...

Sanremo 2026, Achille Lauro il bello dal cuore buono e dalla chioma lucida e le pagelle dei beauty look in seconda serataQuindici artisti in gara e due co-conduttori attesissimi, Achille Lauro e Pilar Fogliati.

Sanremo 2026, Achille Lauro co conduttore della seconda serata

Sanremo 2026, Achille Lauro canta con Laura Pausini e scoppia in lacrime dopo il brano dedicato alle vittime di Crans-MontanaNel corso della seconda puntata, Achille Lauro emoziona prima nel duetto con Laura Pausini e poi con l'omaggio alle vittime di Crans-Montana ... libero.it

Achille Lauro conduce Sanremo 2026, nella seconda serata abito bianco e collana di diamanti e rubiniAchille Lauro è il grande protagonista della seconda puntata del Festival di Sanremo 2026, sul cui palco ha mostrato le sue doti da conduttori e intrattenitore. Da sempre icona fashion glamour e di ... fanpage.it

L'omaggio alle vittime di Crans-Montana che Achille Lauro porta sul palco dell'Ariston cantando “Perdutamente” nella seconda serata di Sanremo 2026 nasce dal fatto che proprio sulle note di quel brano, il 7 gennaio scorso, Milano ha detto addio al 16e - facebook.com facebook

Achille Lauro omaggia le vittime della tragedia di Crans-Montana cantando “Perdutamente”. La canzone è diventata simbolo della tragedia di Capodanno quando la mamma di Achille Barosi, una delle giovani vittime, l’ha cantata ai funerali del figlio Con Laur x.com