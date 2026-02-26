Sanremo a mai più rivederci Baudo Bonolis Amadeus e Conti | quando i conduttori dicono basta

Al Festival di Sanremo, molti conduttori decidono di congedarsi dopo alcune edizioni, lasciando spazio a nuove voci e volti. La decisione di smettere arriva spesso dopo periodi intensi di impegno, e rappresenta un momento di svolta per chi ha portato avanti l’evento. La scena si prepara così a un ricambio, con un'attenzione rivolta al futuro dello storico festival musicale.

Sanremo, 26 febbraio 2026 – Avanti il prossimo: io mi fermo qui. Chi prima, chi dopo, i pochi eletti che hanno l'onore di condurre il Festival di Sanremo decidono – quasi tutti – di tirare i remi in barca. Passare oltre. Guardare altrove. È stato un piacere, arrivederci. Vado in vacanza. Ci vediamo prossimamente in un nuovo programma. In Rai, o su Mediaset, o – più di recente – su Discovery. Con un minimo comun denominatore spietato: Sanremo, da oggetto del desiderio assoluto, si trasforma in un amore tossico, fonte di crisi, stress eccessivo, pressioni esagerate della platea – e a volte pure della politica, delle discografiche, dei social. Sanremo è un evento che genera milioni di euro in pubblicità e indotto economico, attirando milioni di spettatori ogni sera.

"Sanremo Estate" è stato condotto in passato da Carlo Conti, Pippo Baudo e AmadeusAnnunciato questa mattina in conferenza stampa, nell’estate di quest’anno torna su Rai 1 il mitico programma Sanremo Estate.

Amadeus conduttore di Sanremo 2027? La risposta di Carlo Conti: “Dicono anche che la Fiorentina vincerà lo Scudetto”Carlo Conti ha svelato come saranno i brani di Sanremo 2026, ha ufficializzato i conduttori di PrimaFestival e DopoFestival e ha replicato alle...

Sanremo, Mauro Repetto: La canzone più forte? Quella di Masini e Fedez. E su Max Pezzali: È sempre gasante vederlo. L’intervistaAl Festival ha partecipato solo come autore di Finalmente tu di Fiorello nel 1995, ma non esclude di proporsi per la gara in futuro. La reunion degli 883? Al momento non è prevista anche se in questi ... libero.it

Spartiti stracciati, contro-festival, litigi sul palco: ci sono cose che a Sanremo sono accadute una volta (e poi mai più)Con 76 edizioni sulle spalle, il Festival ne ha di storie uniche da raccontare. Vi raccontiamo le più memorabili ... elle.com

