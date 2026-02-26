Sanremo a casa | pizza musica e dibattiti tra i redattori

Tra le mura domestiche di Piacenza, la redazione del Civico 11 ha trasformato una serata in un laboratorio di critica musicale improvvisata. Durante la seconda serata del Festival di Sanremo, Paolo, Sara, Angelica, Simone, Luca, Silvia e Mauro si sono riuniti a casa di Cantone per commentare le esibizioni dei big, tra un morso di pizza e l'altro. Quello che avrebbe potuto essere un semplice appuntamento televisivo si è trasformato in un momento di condivisione e dibattito, dove le opinioni si sono scontrate e intrecciate, rivelando non solo i gusti musicali dei redattori, ma anche il ruolo che Sanremo ricopre nella società italiana. Dalla pizza alla critica: come Sanremo unisce generazioni e gusti La serata ha esibirsi artisti come Patty Pravo, Lda & Aka 7even, Enrico Nigiotti, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini ed Ermal Meta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

