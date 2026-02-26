Sanremo 2026 Vorrei avere orgasmi multipli meglio fare sesso con i calzini Rapporti a tre con uomo o donna? Proviamo tutto | Nicolò Filippucci e le rivelazioni hot prima della Finale Giovani

Il finalista delle Nuove Proposte si racconta in un'intervista: dalle preferenze intime alle ambizioni per la vittoria al Festival Faccia da bravo ragazzo, ma molto open mind? È quello che ha lasciato intendere il finalista del circuito delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 Nicolò Filippucci, che questa sera si scontrerà con Angelica Bove. In una delle interviste promozionali, il cantante si è confidato in una intervista del format di “MySecretCase”. A domanda hot ha risposto direttamente: “A letto mi piace essere chiamato Nico, non Nicky. Vorrei avere orgasmi multipli, meglio fare sesso con i calzini. Rapporti a tre con uomo o donna? Proviamo tutto”: Nicolò Filippucci e le rivelazioni hot prima della Finale “È la mia prima volta a Sanremo e sono molto contento, anche se sto cercando di tenere a bada un pò l’ansia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sanremo Giovani, Nicolò Filippucci vola in finaleIl sogno del Festival di Sanremo si fa sempre più concreto per Nicolò Filippucci (nella foto) il talentuoso e lanciatissimo cantante di Corciano, che...

A Sanremo 2026 con le mie mutande portafortuna di colore blu. Dopo ‘Amici’ ho corso e ho tanta adrenalina in corpo: così Nicolò FilippucciIl vincitore di Sanremo Giovani si racconta dopo Amici: il 13 aprile il suo primo concerto ai Magazzini Generali di Milano ... ilfattoquotidiano.it

Sanremo 2026, Nicolò Filippucci: Dall'Ariston vorrei imparare il più possibile. In 'Laguna' parlo della mia storia. Il primo live? Non vedo l'oraHa solo 19 anni, ma il suo talento è già degno dell'Ariston. Dalla scuola di Amici di Maria De Filippi a Sanremo, Nicolò Filippucci - originario di Corciano - si prepara a debuttare sull'ambitissimo p ... corrieredellumbria.it

La seconda serata del Festival di Sanremo inizia nel segno dei giovani, con Angelica Bove e Nicolò Filippucci che sono i vincitori della semifinale per le Nuove Proposte - facebook.com facebook

Quindici big in gara e l'inizio della sfida tra le Nuove proposte che decreta già i finalisti: saranno Nicolò Filippucci e Angelica Bove a sfidarsi nella terza serata per stabilire il primo dei campioni del Festival 2026. x.com