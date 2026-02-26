Sanremo 2026 tutte le news LIVE della terza serata minuto per minuto

La terza serata di Sanremo 2026 è in corso e tutte le novità vengono aggiornate in tempo reale. La diretta coinvolge numerosi artisti e momenti di spettacolo, trasmessi su Rai 1. La serata si sta svolgendo con una sequenza di esibizioni, interventi e sorprese che tengono alta l’attenzione del pubblico. Gli aggiornamenti sono continui e dettagliati, per seguire ogni fase dello spettacolo.

Su Rai 1 in onda la terza serata di Sanremo 2026. Ecco il live blogging in diretta con tutte le news minuto per minuto. Conti per questa terza serata del Festival della Canzone Italiana sarà affiancato dalla top model russa Irina Shayk nel ruolo di co-conduttrice. Accanto a Shayk, salirà sul palco anche Ubaldo Pantani, chiamato a ricoprire il ruolo di conduttore al posto di Andrea Pucci, autoesclusosi in seguito alle polemiche. L'annuncio di Pantani come co-conduttore è stato fatto nel corso della trasmissione Che tempo che fa.