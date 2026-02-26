Durante il Festival di Sanremo 2026 si è registrato nuovamente un episodio che ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media. Un’espressione in dialetto è stata rivolta a un’artista poco prima della sua esibizione, causando reazioni miste tra gli spettatori. La scena si è ripetuta, alimentando discussioni sui modi di esprimersi in un contesto così pubblico e mediatico.

Un grido dalla platea, poche parole in dialetto e l’Ariston che torna a rumoreggiare. Anche quest’anno al Festival di Sanremo si è ripetuta una scena che aveva già fatto discutere: “ Si ’na pret(a)! ” urlato poco prima dell’esibizione. Stavolta il destinatario è Elettra Lamborghini, in gara con “ Voilà ”. Un episodio che riapre il dibattito tra folklore, ironia e confine del complimento pubblico. Per capire cosa è successo davvero, però, bisogna fare un passo indietro. Durante la seconda serata, mentre Elettra Lamborghini si preparava a salire sul palco, dalla platea del Teatro Ariston si è sentito distintamente l’urlo “ Sì ’na pret’ “. La formula, in dialetto napoletano, significa letteralmente “ sei una pietra “. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Sanremo 2026, torna l’urlo “Si ’na pret’” per Elettra Lamborghini: ecco il significato del complimento che divide l’Ariston

Leggi anche: “Si’ ‘na pret”, a Sanremo 2026 ritorna il complimento napoletano questa volta rivolto a Elettra Lamborghini: che cosa significa

Leggi anche: Sanremo, “Elettra Lamborghini si na pret”. L’urlo in platea (lo stesso a Rose Villain)

Sanremo 2026: Carlo Conti al Tg1 svela il cast dei Big. La lista completa dei nomi dei cantanti

Temi più discussi: Sanremo 2026, il programma completo delle cinque serate: gara, ospiti e votazioni; Sanremo 2026, la seconda serata: l'omaggio a Ornella Vanoni e l'Ariston si commuove. Achille Lauro ricorda Crans-Montana con Perdutamente; Chi è Arisa, a Sanremo 2026 per l'ottava volta con Magica favola; Sanremo 2026: al via la seconda serata tra inclusione, grandi ritorni e sfide dirette.

Sanremo 2026, Tiziano Ferro torna all'Ariston per la prima volta dopo il divorzio dal marito Victor AllenIl cantante, «super ospite» della prima serata, negli ultimi anni ha affrontato un periodo complesso, segnato dal divorzio nel 2023 dal marito Victor Allen e dalla difficile gestione dei figli dell'ex ... vanityfair.it

Sanremo 2026 in diretta, stasera la terza serata. Scaletta, cantanti e ultime news. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Sanremo 2026 in diretta, stasera la terza serata. Scaletta, cantanti e ultime news. LIVE ... tg24.sky.it

I festini bilaterali di Elettra Lamborghini #Striscialanotizia #ElettraLamborghini Festival di Sanremo #Sanremo2026 facebook

Un’idea bilaterale: Elettra Lamborghini conduttrice del Festival x.com