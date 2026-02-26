‹ › 1 4 76esimo Festival di Sanremo - Seconda serata. Carlo Conti and Laura Pausini with Coro Anffas during the 76th edition of the Sanremo Italian Song Festival at the Ariston Theatre in Sanremo, northern Italy - Wednesday, February 25, 2026. Entertainment. (Photo by Marco AlpozziLaPresse) ‹ › 2 4 76esimo Festival di Sanremo - Seconda serata. Carlo Conti and Laura Pausini with Pilar Fogliati during the 76th edition of the Sanremo Italian Song Festival at the Ariston Theatre in Sanremo, northern Italy - Wednesday, February 25, 2026. Entertainment. (Photo by Marco AlpozziLaPresse) ‹ › 3 4 76esimo Festival di Sanremo - Seconda serata. Carlo Conti and Laura Pausini with Lillo during the 76th edition of the Sanremo Italian Song Festival at the Ariston Theatre in Sanremo, northern Italy - Wednesday, February 25, 2026. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2026, top e flop della seconda serata: ottimo il coro Anfas di La Spezia, meno il meccanismo degli annunci

I top e i flop della seconda serata di Sanremo 2026La prima serata di Sanremo 2026 è stata definita “noiosa”, e anche la seconda serata ha avuto i suoi momenti top e flop: Patty Pravo, la prima a...

Sanremo 2026, i top e i flop della seconda serataLa seconda serata di Sanremo 2026 convince grazie a Lillo e Pilar Fogliati, che regalano ritmo e simpatia Il… Il giro di boa di Sanremo 2026 conferma...

Temi più discussi: Sanremo 2026, seconda serata: i momenti top e quelli flop; Sanremo 2026, Top e flop della prima serata: Laura Pausini convince, Ditonellapiaga virale, Can Yaman divide; Sanremo 2026: ecco chi ha brillato e chi ha deluso nella prima serata; Sanremo 2026, la Top 5: Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez & Marco Masini.

Sanremo 2026, i co-conduttori della terza serata: chi è la top model russa Irina ShaykMio padre era un minatore, coltivavamo verdure per sopravvivere. Spero che a Sanremo non mi facciano cantare, non so ancora leggere le note. Sarà la top modella russa Irina Shayk la co-conduttrice ... rainews.it

Sanremo 2026, nuova classifica e pubblico in rivolta: Abolite il televoto. La top 5 accolta tra i fischi sul webLa seconda puntata del Festival di Sanremo ha faticato a coinvolgere i telespettatori. Unica nota positiva, Achille Lauro, eletto re della serata ... libero.it

Abiti protagonisti anche in questa edizione di Sanremo tra tanti top e flop. Cosa ne pensate #sanremo2026 #look #sanremo76 - facebook.com facebook

La fiera della retorica: top e flop della seconda serata di #Sanremo2026 x.com