Durante la conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026, è stato chiesto a Tommaso Paradiso del suo percorso artistico e delle esperienze passate. Ha spiegato di aver iniziato a suonare nei locali e di essere stato inizialmente intimidito dal passaggio alla televisione. Ha anche affermato di essere disposto a rifarlo, se si presentasse l’opportunità.

Ecco cosa ha raccontato Tommaso Paradiso nella conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026 dove partecipa con il brano I romantici. Tra gli esordienti al Festival di Sanremo 2026, in onda su Rai1, c’è Tommaso Paradiso. Nella conferenza stampa a lui dedicata, ha già tracciato un primo bilancio di questa esperienza inedita: « Non volevo venire ma la rifarei se potessi. Ho sempre molta ansia di andare in televisione, perché vengo solo da concerti nei locali e poi nei palazzetti. Non ho mai fatto cose del genere. Tendo a emozionarmi, il momento più bello è quando scendo le scale e i violini cominciano a suonare, mi fanno sentire su un palco e non davanti al grande schermo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Sanremo 2026, Tommaso Paradiso: «Vengo dai locali, mi spaventava la televisione ma lo rifarei»

Sanremo 2026: Tommaso Paradiso arriva al Quirinale per fare visita al presidente Mattarella

