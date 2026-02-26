In vista di Sanremo 2026, si parla di un possibile cambio di rotta con un festival guidato da donne. L'idea di coinvolgere solo figure femminili nel ruolo di valletti sta facendo discutere. Alcuni suggeriscono che potrebbe essere il momento di affidare la direzione artistica a una donna, considerando le molte professionalità presenti nel settore. La proposta ha suscitato diverse reazioni tra gli addetti ai lavori.

“Se è arrivato il momento di una direzione artistica femminile? Ci sono tante colleghe che possono fare i direttori artistici, assolutamente sì. Secondo me è arrivato il momento, ma da mo era arrivato il momento”. Così Simona Ventura, a margine della conferenza stampa di lancio del San Marino Song Contest. “A me piacerebbe poter fare un progetto di Sanremo tutto al femminile – aggiunge la conduttrice – con gli uomini a fare da valletti”. “Qualche nome? Tutte, di tutte le reti. Ci sono tante professioniste in tutte le reti, che fanno tante cose”, a dimostrazione che “le donne non si devono lamentare, perché hanno preso spazi in tutte le rete e tutte le aziende”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2026, Simona Ventura: "Mi piacerebbe festival tutto al femminile con uomini valletti"

