Sanremo 2026 seconda serata da record | 9 milioni e 53mila spettatori con il 59,5% di share

La seconda serata del Festival di Sanremo 2026 ha raggiunto un pubblico di oltre 9 milioni di spettatori, con uno share del 59,5%. Rispetto all'apertura, i ascolti sono cresciuti notevolmente, confermando l'interesse del pubblico per l'evento. La trasmissione ha ottenuto uno dei risultati più alti dal 1995, consolidando la posizione dello show tra i principali appuntamenti televisivi nazionali.

La seconda serata del Festival di Sanremo 2026 vola negli ascolti. L'appuntamento di ieri su Rai1, guidato da Carlo Conti, ha registrato una media di 9 milioni 53mila telespettatori con il 59,5% di share (total audience). Un dato che migliora in termini di share la prima serata, ferma al 58% con 9 milioni 600mila spettatori, e che conferma la forza del Festival anche nella seconda giornata.

