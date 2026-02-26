La seconda serata di Sanremo 2026 domina con il 59% di share ma perde quasi 3 milioni di spettatori. Il dato più sorprendente? Il calo non premia le altre reti, ferme su ascolti molto bassi in attesa dei dati della pay tv. La puntata di mercoledì si è fermata a 8,8 milioni di spettatori con il 59% di share. Un risultato altissimo in termini di percentuali, ma in netto calo rispetto all'edizione precedente, quando la seconda serata aveva superato gli 11 milioni di spettatori. Il Festival perde quindi quasi tre milioni di spettatori, confermando un leggero raffreddamento dell'interesse rispetto ai picchi recenti. Il dato più significativo però non è solo il calo del Festival, quanto il fatto che non abbia favorito la concorrenza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sanremo 2026, seconda serata: ascolti in calo nel mercoledì nero della TV in chiaro

Ascolti tv, i dati della seconda serata di Sanremo 2026Nella serata di ieri, mercoledì 25 febbraio 2026, su Rai1 la seconda serata del Festival di Sanremo, dopo l’anteprima Sanremo Start dalle 20:39 alle...

Gli ascolti di Sanremo della seconda serata ancora in calo. Quando sono stati i picchiSanremo, 26 febbraio 2026 – La seconda serata del Festival di Sanremo 2026 targata Carlo Conti raccoglie in termini di total audience, una media di 9...

Temi più discussi: Sanremo 2026, cos'è successo ieri sera alla seconda serata del Festival; Sanremo 2026, seconda serata: i momenti top e quelli flop; Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata; Sanremo, la scaletta della 2a serata. Ospiti, conduttori e 15 cantanti: a che ora salgono sul palco.

Sanremo 2026: gli ascolti della seconda serata sono lontanissimi non solo da quelli del 2025 ma anche da quelli di AmadeusIl quinto e ultimo Festival di Sanremo di Carlo Conti sul fronte degli ascolti continua a fare fatica: dopo l'esordio tiepido di martedì 24 febbraio, la seconda serata del Festival totalizza 8.814.000 ... vanityfair.it

Sanremo 2026, pagelle seconda serata: Laura Pausini si diverte e trionfa (8), Marco Masini fuoriclasse con Fedez (9), Lillo salva il Festival (10)Nella seconda serata del Festival di Sanremo Conti appare meno frettoloso, emoziona il duetto di Achille Lauro con Laura Pausini: ecco le pagelle ... libero.it

Gli ascolti tv della seconda serata del Festival di Sanremo 2026: 9 milioni e 53 mila spettatori di media con il 59.5% di share, in termini di total audience. Un risultato che migliora lo share della prima serata (58%) ma non il dato medio sugli spettatori (9 milioni - facebook.com facebook

La classifica provvisoria della seconda serata di Sanremo: al top Ermal Meta e Fedez e Masini x.com