Sanremo 2026 Salvini elogia Ermal Meta | Gli faccio i complimenti per il perfetto uso dell’italiano Il cantautore | I bimbi di Gaza sul colletto ma rifiuto le etichette

La politica torna a incrociare le dinamiche del Festival di Sanremo. Questa volta a intervenire è un rappresentante che ha rivolto elogi a un cantautore per la padronanza dell’italiano, suscitando commenti e riflessioni sulla presenza delle figure pubbliche nel contesto musicale. Il cantante ha risposto con un messaggio che tocca temi sociali e personali, mantenendo l’attenzione sulla sua posizione e sui valori che intende rappresentare.

Il vicepremier si complimenta per l'italiano dell'artista albanese. Intanto, il cantante porta all'Ariston il dramma del Medio Oriente e guarda all'Eurovision: "Se c'è Israele canterò con più convinzione" La politica torna a incrociare le dinamiche del Festival di Sanremo. Questa volta a intervenire è il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, che ha scelto di rivolgere un plauso pubblico a Ermal Meta, trasformando l'apprezzamento per l'artista in uno spunto per ribadire la propria linea sull'immigrazione. Dal canto suo, il cantautore di origini albanesi continua il suo percorso all'Ariston portando in gara il brano "Stella Stellina", accompagnato da un forte messaggio pacifista rivolto al Medio Oriente, pur smarcandosi da qualsiasi strumentalizzazione o categorizzazione politica. Sanremo, Salvini: "Complimenti a Ermal Meta, chi si integra è il benvenuto"SANREMO – "Faccio i miei complimenti a Ermal Meta e al suo perfetto utilizzo della lingua italiana. Sanremo 2026, il backstage delle prove Ermal Meta: La prima pietra della strada per il Festival