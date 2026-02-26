Sanremo 2026 Sal Da Vinci in cima alle tendenze musicali su YouTube

Su YouTube, la classifica Trending Music Videos di oggi mostra un cambiamento netto con un artista che si posiziona in testa alle preferenze degli utenti. Le visualizzazioni si sono moltiplicate nelle ultime ore, attirando l’attenzione di molti appassionati di musica. La novità ha attirato commenti e discussioni tra gli utenti, rendendo evidente l’interesse attuale per questa tendenza.

La classifica Trending Music Videos di YouTube (top 30) è stata letteralmente rivoluzionata nelle ultime ore. Dopo la seconda serata del festival di Sanremo 2026, si registra un takeover totale delle canzoni in gara nelle liste YouTubeSecondo i dati aggiornati alle 10.45 di quest'oggi, per la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Sanremo 2026, alle prove ovazione per Sal Da Vinci e DitonellapiagaDitonellapiaga sbanca, Tredici Pietro sorprende, Sal Da Vinci sfortunato ma poi liberatorio e a dir poco osannato.