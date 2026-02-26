Alla seconda serata di Sanremo 2026, uno dei mattatori è stato Achille Lauro. Attesissimo e apprezzatissimo, al fianco di Carlo Conti non ha deluso le attese. E l'artista ha sfoggiato un look che si è fatto notare. Soprattutto nei dettagli e per il costo, di questi dettagli. Sul palco dell’Ariston Lauro ha scelto un total white firmato Dolce & Gabbana, un completo candido ed essenziale che ha esaltato la sua presenza scenica. A catturare le attenzioni è stato poi il collier Magnifica di Damiani, creazione di alta gioielleria appartenente alla collezione Ode all’Italia, pensata come omaggio alle eccellenze del Paese. Il gioiello è dominato da un’opale bianca cabochon da 59,66 carati, pietra celebre per i suoi riflessi iridescenti che cambiano a ogni movimento e sotto ogni luce. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sanremo 2026, roba da 300mila euro: Achille Lauro lascia sena parole sul palco

Laura Pausini e Achille Lauro insieme sul palco di Sanremo 2026, ecco cosa canterannoDa giorni si parla di un possibile duetto tra Laura Pausini e Achille Lauro sul palco del Festival di Sanremo 2026.

Scaletta seconda serata Sanremo 2026, 15 cantanti in gara: sul palco Lillo, Pilar Fogliati e Achille LauroCresce l’attesa per la scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, che Carlo Conti comunicherà nella conferenza stampa di mercoledì...

Sanremo 2026, Achille Lauro co conduttore della seconda serata

Temi più discussi: Troppi cantanti in gara a Sanremo 2026, pochi Big, incursioni brevi stile Tiktok e tanto amore: 7 cose da sapere sul Festival; Fulminacci a Sanremo: Duetterò con Francesca Fagnani sulle note di Parole parole, inseguendo il mito di Mina; Sanremo 2026, pagelle: una prima serata anestetizzata, da noia total; Alba Parietti a Sanremo: Mi sono fatta trent'anni sulla poltrona in quella platea, quel ruolo lo conosco meglio di tutti.

Non dice ‘questo si droga’ ma ‘hai visto che roba?: il mistero (subito risolto) su una frase detta da Laura Pausini mentre cantava Sal Da VinciCosa ha davvero detto Laura Pausini dopo l'esibizione di Sal Da Vinci? Il malinteso nato su X durante Sanremo 2026 ... ilfattoquotidiano.it

Laura Pausini, polemica sull’audio segreto dietro le quinte di SanremoFuorionda di Laura Pausini a Sanremo 2026, cosa è successo davvero Nella prima serata del Festival di Sanremo 2026, al Teatro Ariston, un fuorionda di ... assodigitale.it

Achille Lauro lascia tutti senza parole: la collana "Magnifica" con opali bianche e diamanti ha un prezzo da capogiro (e non è per tutti) - facebook.com facebook

Achille Lauro omaggia le vittime della tragedia di Crans-Montana cantando “Perdutamente”. La canzone è diventata simbolo della tragedia di Capodanno quando la mamma di Achille Barosi, una delle giovani vittime, l’ha cantata ai funerali del figlio Con Laur x.com