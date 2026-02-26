Sanremo 2026 record di interazioni online per la seconda serata | Elettra Lamborghini domina l’omaggio di Achille Lauro alle vittime di Crans Montana il momento più discusso

Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2026 si registrano oltre 161 milioni di interazioni online, segnando un aumento dell’11% rispetto alla prima serata. Elettra Lamborghini si conferma protagonista sui social, mentre l’omaggio di Achille Lauro alle vittime di Crans Montana attira molte discussioni tra gli utenti. La gara continua a catturare l’attenzione del pubblico digitale, mantenendo alta la partecipazione online.

161 milioni di interazioni per la seconda serata del Festival, con un +11% rispetto all'esordio. I numeri fornti da Human Data Salgono le interazioni con il Festival di Sanremo. 161 milioni, nel dettaglio, con un +11% rispetto alla serata dell’esordio. Sono i numeri fornti da Human Data, l’innovativa piattaforma di social listening AI driven leader in Italia, che ha analizzato il secondo appuntamento con la kermesse in esclusiva per Adnkronos. Quel che emerge è un nuovo record di partecipazione online, che sottolinea come l’interesse per l’evento si sia spostato dalla tv ai social, favorito dall’effetto second screen (l’uso di dispositivi mobili per commentare in diretta), tra meme e video di piattaforme come TikTok e Instagram. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

