Sanremo 2026 Raf e Pausini coincidenza ? Spunta un vecchio video

Durante la prima serata di Sanremo 2026, Laura Pausini ha sfoggiato un abito giallo, spiegando che rappresentava il colore preferito di Ornella Vanoni. La scelta dell’outfit ha attirato l’attenzione dei presenti e degli spettatori, creando curiosità intorno alla sua scelta estetica. La cantante è salita sul palco con un look che ha suscitato molte discussioni tra il pubblico e sui social.

Laura Pausini di giallo vestita. La co-conduttrice del Festival di Sanremo si è presentata sul paco con un abito color giallo, spiegando che era il colore preferito di Ornella Vanoni. Eppure non è passato inosservato un dettaglio: in un video del 1994 indossava un tailleur giallo e con lei c'era proprio Raf, lo stesso cantante che si è esibito nella serata di giovedì 26 febbraio e che la Pausini non ha potuto fare a meno di salutare calorosamente. D'altronde i due hanno collaborato nel 1993 nel brano "Mi rubi l'anima", una ballata romantica inclusa nell'album di debutto della cantante. Il duetto, che racconta la sofferenza di un amore finito, è stato pubblicato come singolo in Francia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Gaffe Sanremo, Raf pizzicato mentre si sistema il pantalone prima di esibirsi: la foto è virale sui socialAttimi di imbarazzo per Raf durante la terza serata di Sanremo 2026. Mentre Laura Pausini stava annunciando il collega, la regia ha inquadrato il cantautore dietro le quinte, in attesa di uscire. Con ... corrieredellosport.it

Raf e il rito scaramantico prima di salire sul palco a Sanremo 2026: il video diventa viraleDurante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, l’attenzione del pubblico non si è concentrata solo sulle esibizioni sul palco dell’Ariston, ma anche su alcuni momenti di backstage diventati rap ... notizie.it

Laura Pausini canta “Heal the World” di Michael Jackson a Sanremo 2026. #lapresse #Sanremo #LauraPausini facebook

