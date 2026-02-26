Sanremo 2026 | quando canta a che ora Eros Ramazzotti al Festival

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, Eros Ramazzotti salirà sul palco intorno alle 22,30, accompagnato da Alicia Keys. La sua esibizione rappresenta uno dei momenti più attesi della kermesse, con il pubblico pronto a seguire ogni nota. La serata prosegue con altri artisti che si esibiranno nel corso della notte, creando un palinsesto ricco di musica e emozioni.

Quando canta (a che ora) Eros Ramazzotti stasera, 26 febbraio, nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2026 in onda su Rai 1? Il cantante si esibirà con Alicia Keys intorno alle ore 22,30. Sul palco dell’Ariston il cantante intonerà le sue canzoni: “Adesso tu” e “L’aurora”. Abbiamo visto quando canta (a che ora) Eros Ramazzotti, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. 🔗 Leggi su Tpi.it

Novanta milioni di dischi venduti, diciassette Grammy, è tra le cantanti più certificate dalla Recording Industry Association of America del millennio: Alicia Keys sarà sul palco di Sanremo per duettare in italiano insieme a Eros Ramazzotti. La cantante, ospite int facebook

Questa sera Alicia Keys ed Eros Ramazzotti, super ospiti internazionali del Festival di Sanremo, canteranno per la prima volta dal vivo insieme e in anteprima mondiale. Eros Ramazzotti, partito con il suo tour “Una Storia Importante World Tour”, tornerà ecce x.com