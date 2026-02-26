Sanremo 2026 polemica in conferenza stampa | Bambole di Pezza denunciano le disparità i social reagiscono

Durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo 2026, il gruppo femminile Bambole di Pezza ha acceso il dibattito sulla parità di genere, dando vita a un acceso botta e risposta con i giornalisti. Le cinque artiste, Cleo, Xina, Kaj, Dani e Morgana Blue, hanno contestato affermazioni che minimizzavano le disuguaglianze, sottolineando che il potere e la sicurezza delle donne non si misurano solo in casa, ma in ogni ambito della vita pubblica. L’episodio ha evidenziato come la musica e le dichiarazioni pubbliche possano diventare strumenti per sensibilizzare su temi sociali rilevanti, oltre che momenti di provocazione mediatica. Durante. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Scontro in conferenza tra Bambole di Pezza e giornalista a Sanremo, "paura di essere uccise e stuprate"Conferenza stampa con polemica a Sanremo, protagonisti le musiciste del gruppo Bambole di Pezza e un giornalista rappresentante della sala web...

Chi sono Le Bambole di pezza a Sanremo 2026, formazione della band e storiaLe Bambole di pezza sono un gruppo musicale italiano, nato a Milano, che si distingue per la sua formazione esclusivamente femminile e per uno stile...

SANREMO | Polemica tra le Bambole di Pezza e un giornalista: "Femminista parola importante". Il botta e risposta in conferenza stampa #ANSA - facebook.com facebook

