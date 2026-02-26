Sanremo 2026 Patty Pravo | Spero che le donne facciano ciò che vogliono nel bene e nel male

Durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo 2026, l’artista ha condiviso alcune riflessioni sul ruolo delle donne nel mondo dello spettacolo e sulla libertà di esprimersi, sottolineando l’importanza di fare ciò che si desidera, senza timori o limitazioni. Ha inoltre parlato del suo nuovo brano, “Opera”, e delle emozioni legate alla sua partecipazione alla manifestazione.

Ecco cosa ha raccontato Patty Pravo nella conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026 dove partecipa con il brano Opera. Patty Pravo è l’artista con più partecipazioni tra i 30 Big del Festival di Sanremo 2026, in onda su Rai1. Nella conferenza stampa a lei dedicata ha dichiarato di non avere velleità di vittoria: « Per carità, neanche a pensarci, non ho vinto neanche con il pezzo di Vasco “E dimmi che non vuoi morire”. Essere qua è comunque un sogno, non so quali mi siano rimasti ma amo sorprendermi. Madonna mi ha fatto un bellissimo regalo con la cover de ‘La bambola’, questo è un esempio ». Dice la sua sulla condizione femminile ai giorni d’oggi, e, prendendo spunto da un documentario che ha proprio visto ieri, dichiara: «Sono nata senza alcuna restrizione, cresciuta nella trasgressione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

