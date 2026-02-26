Sanremo 2026 Patty Pravo arriva in conferenza stampa e succede l’imprevedibile

A Sanremo 2026, Patty Pravo si presenta in conferenza stampa con il suo consueto stile, ma un imprevisto la interrompe durante le domande dei giornalisti. La cantante, in gara con il brano “Opera”, ha avuto un momento di difficoltà mentre si stava avvicinando al microfono. L’incidente, che si verifica sul palco, cattura l’attenzione di tutti i presenti in sala.

Piccolo imprevisto per Patty Pravo a Sanremo: la cantante, in gara con “Opera”, è scivolata in sala stampa proprio mentre si preparava a rispondere alle domande dei giornalisti. Un momento inatteso, perché sul palco dell’Ariston l’artista sfila sempre con la sua eleganza da diva, ma fuori scena basta un attimo e l’incidente è servito. Patty Pravo è arrivata accompagnata dall’assistente Simone Fosco. Nel tentativo di sedersi, però, ha mancato la sedia ed è caduta. Fosco si è subito avvicinato per verificare che stesse bene. Lei, senza drammi, si è rialzata, ha borbottato qualcosa e poi ha sorriso ai cronisti. Un anno speciale per Nicoletta, che celebra sessant’anni di carriera. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Sanremo 2026, Patty Pravo cade dalla sedia in conferenza stampa: cosa è successo

Patty Pravo cade dalla sedia alla conferenza stampa di Sanremo(Agenzia Vista) Sanremo, 26 febbraio 2026 La cantante Patty Pravo cade dalla sedia all'inizio della conferenza stampa di Sanremo.

Sanremo 2026: ecco la lista dei Big

Temi più discussi: Patty Pravo a Sanremo 2026 con Opera: il testo e il significato del brano in gara al Festival; Sanremo 2026, Patty Pravo con Opera. Testo e recensione della canzone; Patty Pravo a Sanremo 2026 è un manifesto di stile; Sanremo 2026, Patty Pravo chi è: la carriera e il compagno giovane. Testo e significato del brano 'Opera'.

Patty Pravo alla prima serata di Sanremo 2026 incanta per l'eleganza classica e un dettaglio glamourPatty Pravo alla prima serata di Sanremo 2026 sceglie un look total black con maniche lunghe e trasparenti con un ricamo gioiello ... vogue.it

Sanremo 2026, brutta caduta in sala stampa per Patty Pravo: ecco che cosa è successoPiccolo incidente per Patty Pravo: la cantante veneziana non trova la sedia e cade davanti ai giornalisti in sala stampa ... notizie.it

Brutta caduta per Patty Pravo, arrivata in sala stampa a Sanremo di ottimo umore ma poi scivolata mentre cercava la sedia. La cantante è in gara, a 77 anni, con “Opera”. #sanremo2026 #news #radiodeejay facebook

Le esibizioni di Patty Pravo,Enrico Nigiotti e LDA e Aka 7even nella seconda serata di Sanremo2026. #lapresse #sanremo2026 #pattypravo #Nigiotti © Marco Alpozzi /LaPresse x.com