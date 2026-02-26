La terza serata di Sanremo 2026 vede il ritorno di conduttori e ospiti sul palco dell’Ariston, con momenti dedicati alle esibizioni dei concorrenti e agli interventi di artisti internazionali come Eros Ramazzotti e Alicia Keys. L’evento si svolge in un clima di attesa, con gli artisti che si esibiscono e le presentazioni che si susseguono fino al termine ufficiale della serata.

Nella terza serata di Sanremo 2026, Carlo Conti e Laura Pausini tornano sul palco dell’Ariston per presentare i cantanti in gara, ma anche per accogliere gli ospiti, da Eros Ramazzotti e Alicia Keys, alla co-conduttrice Irina Shayk. A che ora inizia e finisce la terza serata di Sanremo 2026. L’appuntamento è per le 20.40 orario di inizio della terza serata di Sanremo 2026. In apertura ci sarà la sfida finale fra le Nuove Proposte. Sul palco dell’Ariston dunque saliranno Nicolò Filippucci e Angelica Bove, presentati da Gianluca Gazzoli. La prima a cantare sarà Angelica con la sua Mattone, in seguito si esibirà Nicolò con Laguna. La consegna del Premio della Critica Mia Martini e Premio Sala Stampa Lucio Dalla avverrà poco prima delle 21 con l’annuncio del vincitore (e noi abbiamo già fatto il nostro pronostico su chi la spunterà ). 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sanremo 2026, orari terza serata. A che ora finisce e quando escono Eros Ramazzotti e Alicia Keys

Sanremo 2026, Eros Ramazzotti e Alicia Keys sono i super ospiti della terza serataContinuano gli annunci del Festival di Sanremo 2026 al via il prossimo 24 febbraio, dove vedremo anche Eros Ramazzotti ed Alicia Keys.

Scaletta terza serata Sanremo 2026 coi 15 cantanti in gara: Irina Shayk, Pantani, Eros Ramazzotti, Alicia KeysAttesa per la scaletta della terza serata del Festival di Sanremo 2026, coi dettagli che Carlo Conti comunicherà nella conferenza stampa di giovedì...

Temi più discussi: Sanremo 2026, la scaletta della terza serata: cantanti, ospiti e orari; Cantanti terza serata Sanremo 2026: scaletta di oggi e orari, 15 su 30 in gara; Sanremo 2026, ecco l’ordine ufficiale e gli orari di uscita della seconda serata; Sanremo 2026, la scaletta completa della seconda serata con orari: da Patty Pravo a Ditonellapiaga.

Scaletta Sanremo 2026, terza serata: il pdf Rai con orari e ospitiStasera, giovedì 26 febbraio, andrà in onda la terza serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Ecco il PDF della scaletta della terza serata ... lapresse.it

La scaletta di Sanremo 2026: la terza serata in Pdf. Gli orari di uscita dei cantantiL’elenco dei 15 Big in gara stasera, co-conduttori la top model Irina Shayk e Ubaldo Pantani. Attesa per i super ospiti Alicia Keys ed Eros Ramazzotti ... quotidiano.net

Novanta milioni di dischi venduti, diciassette Grammy, è tra le cantanti più certificate dalla Recording Industry Association of America del millennio: Alicia Keys sarà sul palco di Sanremo per duettare in italiano insieme a Eros Ramazzotti. La cantante, ospite int facebook

Questa sera Alicia Keys ed Eros Ramazzotti, super ospiti internazionali del Festival di Sanremo, canteranno per la prima volta dal vivo insieme e in anteprima mondiale. Eros Ramazzotti, partito con il suo tour “Una Storia Importante World Tour”, tornerà ecce x.com