Sanremo 2026 omaggia Ornella Vanoni il ricordo della nipote Camilla Ardenzi sulle note di Eternità – Il video

Uno dei passaggi più intensi della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 è arrivato poco prima dell’una di notte, quando Camilla Ardenzi, nipote di Ornella Vanoni, scomparsa il 21 novembre 2025, ha commosso il pubblico con un omaggio alla nonna. Sul palco dell’Ariston ha interpretato Eternità, il brano che la grande artista aveva portato al successo proprio a Sanremo nel 1970. Chi è Camilla Ardenzi?. Alle 00.30, la voce di Camilla Ardenzi ha riempito il teatro con la sua voce. Un momento di grande commozione, testimone di un legame profondo e privato, lontano dai riflettori: Camilla, nata nel 1999, ha infatti costruito la propria vita lontana dai circuiti dello spettacolo, tra Nuova Zelanda e diverse città europee, coltivando la passione per lo yoga e mantenendo una riservatezza assoluta sui social. 🔗 Leggi su Open.online

