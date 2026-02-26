Altro sfondone all'Ariston. Oltre al refuso apparso in diretta durante la prima serata del Festival di Sanremo, in cui al posto di 'Repubblica' è comparsa la scritta ' Repupplica ', nell'immagine comparsa alle spalle di Gianna Pratesi ieri è stato anche cancellato il nome della testata 'L'Unità', presente invece nei giornali che si possono vedere nello scatto originale dell'epoca. La gaffe testuale, invece, non è una novità ed era già comparsa sugli schermi Rai. Nello specifico, in un servizio del Tg1 delle ore 20:00 del 31 gennaio scorso, durante l'intervista a Tiziana Roggio il sottopancia recitava 'Cavaliere al merito Repupplica'. Roggio aveva ricevuto da Sergio Mattarella la carica di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sanremo 2026, non solo "Repupplica": altro clamoroso sfondone

Leggi anche: Sanremo 2026, clamoroso refuso nella grafica all’Ariston: «Il 54% alla Repupplica» – La foto

Gaffe a Sanremo 2026: la Repubblica diventa “Repupplica”Gaffe nella prima serata del Festival di Sanremo 2026 con la Repubblica che è diventata “Repupplica”.

Sanremo 2026 | Meet The Artists

Temi più discussi: Sanremo 2026, cantanti, ospiti, cover e non solo: tutto quello che c’è da sapere sul Festival; Sanremo 2026, Enrico Nigiotti con Ogni volta che non so volare. Testo e recensione; Sanremo 2026, Enrico Nigiotti chi è: in gara con il brano 'Ogni volta che non so volare'; Non solo grande musica e spettacolo: al Festival di Sanremo 2026 vino & cucina tra i protagonisti.

Ecco perché crollano gli ascolti di Sanremo 2026. Carlo Conti conduce un Festival senza spettacolo e la formula Tale e Quale non funziona più. Si salva solo una cosa…La nota enfasi contiana che conduce Sanremo come Tale e Quale Show, come I Migliori Anni, ha lasciato vittime sul campo: lo spettacolo. Una serata monocorde che ci ha inflitto trenta canzoni una dietr ... mowmag.com

Sal Da Vinci escluso dai top 5 di Sanremo 2026, la frecciatina: Sono solo canzonetteSal Da Vinci è in gara a Sanremo 2026 con il brano Per sempre si. La canzone, tuttavia, non compare nella top 5. L'artista non sembra essere deluso. donnaglamour.it

E' un errore più comune di quanto si creda! #Sanremo2026 #Sanremo26 #sanremo #Festival #FestivaldiSanremo #repubblica #repupplica x.com

Dalle citazioni nerd di Tommaso Paradiso all'errore virale "Repupplica": ecco i momenti shock e le curiosità più assurde della prima serata di Sanremo 2026 che stanno dominando i social. https://ebx.sh/vTDnzn - facebook.com facebook