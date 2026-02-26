Sanremo 2026 non solo Repupplica | altro clamoroso sfondone

Da liberoquotidiano.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Altro sfondone all'Ariston. Oltre al refuso apparso in diretta durante la prima serata del Festival di Sanremo, in cui al posto di 'Repubblica' è comparsa la scritta ' Repupplica ', nell'immagine comparsa alle spalle di Gianna Pratesi ieri è stato anche cancellato il nome della testata 'L'Unità', presente invece nei giornali che si possono vedere nello scatto originale dell'epoca.  La gaffe testuale, invece, non è una novità ed era già comparsa sugli schermi Rai. Nello specifico, in un servizio del Tg1 delle ore 20:00 del 31 gennaio scorso, durante l'intervista a Tiziana Roggio il sottopancia recitava 'Cavaliere al merito Repupplica'. Roggio aveva ricevuto da Sergio Mattarella la carica di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

sanremo 2026 non solo repupplica altro clamoroso sfondone
© Liberoquotidiano.it - Sanremo 2026, non solo "Repupplica": altro clamoroso sfondone

Leggi anche: Sanremo 2026, clamoroso refuso nella grafica all’Ariston: «Il 54% alla Repupplica» – La foto

Gaffe a Sanremo 2026: la Repubblica diventa “Repupplica”Gaffe nella prima serata del Festival di Sanremo 2026 con la Repubblica che è diventata “Repupplica”.

Sanremo 2026 | Meet The Artists

Video Sanremo 2026 | Meet The Artists

Temi più discussi: Sanremo 2026, cantanti, ospiti, cover e non solo: tutto quello che c’è da sapere sul Festival; Sanremo 2026, Enrico Nigiotti con Ogni volta che non so volare. Testo e recensione; Sanremo 2026, Enrico Nigiotti chi è: in gara con il brano 'Ogni volta che non so volare'; Non solo grande musica e spettacolo: al Festival di Sanremo 2026 vino & cucina tra i protagonisti.

sanremo 2026 non soloEcco perché crollano gli ascolti di Sanremo 2026. Carlo Conti conduce un Festival senza spettacolo e la formula Tale e Quale non funziona più. Si salva solo una cosa…La nota enfasi contiana che conduce Sanremo come Tale e Quale Show, come I Migliori Anni, ha lasciato vittime sul campo: lo spettacolo. Una serata monocorde che ci ha inflitto trenta canzoni una dietr ... mowmag.com

sanremo 2026 non soloSal Da Vinci escluso dai top 5 di Sanremo 2026, la frecciatina: Sono solo canzonetteSal Da Vinci è in gara a Sanremo 2026 con il brano Per sempre si. La canzone, tuttavia, non compare nella top 5. L'artista non sembra essere deluso. donnaglamour.it