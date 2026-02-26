Sanremo 2026 Mogol ospite nella terza serata | dal socialismo alla destra l' amicizia con Tajani e Gasparri

Ospite della terza serata del Festival di Sanremo è Giulio Rapetti, in arte Mogol. Il paroliere e produttore discografico che nel 2026 festeggia i 90 anni all'Ariston è insignito del Premio alla Carriera. Mogol è grande amico di Antonio Tajani, vicepremier e segretario di Forza Italia, e non ha mai nascosto il proprio orientamento politico votato a destra. Mogol, a Sanremo 2026 il Premio alla Carriera L'amicizia con Antonio Tajani Mogol: "Sono un socialista, ho votato a destra" Mogol, a Sanremo 2026 il Premio alla Carriera Per il Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha scelto di omaggiare la storia della musica italiana premiando alcuni dei suoi più grandi maestri.