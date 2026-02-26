Sanremo 2026 Mazzariello si aggiudica il Premio Jannacci | Un onore e una responsabilità

Durante la manifestazione di Sanremo 2026, è stato assegnato il Premio Enzo Jannacci a uno dei partecipanti tra le Nuove Proposte, che ha presentato il brano Manifestazione d’amore. La premiazione ha visto protagonista l'artista, che ha espresso la propria soddisfazione per il riconoscimento ricevuto. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle tradizioni dell’evento e ha attirato l’attenzione del pubblico presente.

Ecco la consegna del Premio Enzo Jannacci a Mazzariello per il brano Manifestazione d’amore. Mazzariello si è aggiudicato il Premio Enzo Jannacci per Sanremo 2026, dove ha partecipato tra le Nuove Proposte con il brano Manifestazione d’amore. Andrea Miccichè, Presidente del NUOVO IMAIE: « Custodire e rilanciare l’identità artistica di Enzo Jannacci è il desiderio profondo che ci ha spinto dieci anni fa a istituire questo Premio. Insieme alla famiglia del cantautore abbiamo voluto dare vita a un riconoscimento che non è un omaggio alla memoria e uno sguardo rivolto al futuro. È il nostro modo per tenere viva la lezione di un artista che ha fatto della contaminazione tra teatro, canzone e narrazione una cifra stilistica inconfondibile. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

