Sanremo 2026 l’omaggio a Ornella Vanoni e le polemiche su Carlo Conti | Non doveva andare così

Il nome di Ornella Vanoni è tornato a riecheggiare con forza al Festival di Sanremo 2026, riportando al centro della scena una delle voci più raffinate della musica italiana, scomparsa il 21 novembre 2025 e da sempre legata al palco del Teatro Ariston. L’attesa per un omaggio ufficiale era palpabile fin dall’inizio della serata, come se il pubblico sapesse che prima o poi quel momento sarebbe arrivato, carico di memoria e nostalgia. A sorpresa, a raccogliere quell’eredità è stata la nipote Camilla Ardenzi, entrata in scena per riannodare un filo rimasto sospeso per oltre mezzo secolo. Era il 1970 quando Vanoni partecipò alla ventesima edizione del Festival insieme ai I Camaleonti con “Eternità”, conquistando il quarto posto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Sanremo 2026, l’omaggio a Ornella Vanoni le polemiche su Carlo Conti: “Non doveva andare così”Il nome di Ornella Vanoni è tornato a riecheggiare con forza al Festival di Sanremo 2026, riportando al centro della scena una delle voci più...

Carlo Conti annuncia i duetti della serata delle cover di Sanremo 2026: l'omaggio di Patty Pravo a Ornella Vanoni e Fulminacci canta con Francesca FagnaniIl conduttore e direttore artistico del Festival, a poco più di due settimane dall'inizio, annuncia i duetti della serata delle cover.

Camera ardente di Ornella Vanoni al Piccolo Teatro di Milano, l'arrivo del feretro

Temi più discussi: Sanremo omaggia Peppe Vessicchio, il maestro che ha fatto la storia del Festival; Sanremo 2026, la seconda serata: l'omaggio a Ornella Vanoni e l'Ariston si commuove. Achille Lauro ricorda Crans-Montana con Perdutamente; Sanremo 2026, cos'è successo ieri sera alla seconda serata del Festival; Sanremo 2026, standing ovation per Beppe Vessicchio: l’omaggio che ha commosso il pubblico (e la sala stampa) - Il video.

Sanremo 2026, nuova classifica e pubblico in rivolta: Abolite il televoto. La top 5 accolta tra i fischi sul webLa seconda puntata del Festival di Sanremo ha faticato a coinvolgere i telespettatori. Unica nota positiva, Achille Lauro, eletto re della serata ... libero.it

Sanremo, classifica seconda serata: Nayt, Fedez-Masini, Ermal Meta, Tommaso Paradiso, Lda e Aka 7even nella top 5. Brividi per l'omaggio di Lauro alle vittime di CransTutto pronto per la seconda serata del Festival di Sanremo. Accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, ci saranno Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo. Si esibiranno poi quindici dei Big ... leggo.it

Sanremo 2026, l'omaggio a Ornella Vanoni ed è bufera su Carlo Conti: “È una vergogna”. Cosa è successo, caso scoppiato (VIDEO) - facebook.com facebook

Camilla canta, poi la voce di Ornella Vanoni avvolge l'Ariston: video x.com