Momento olimpico a Sanremo 2026: sul palco le campionesse di Milano-Cortina, Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi. E quest'ultima, di fronte ad Achille Lauro, è stata tradita dall'emozione. Per qualche minuto l’Ariston ha cambiato pelle, trasformandosi simbolicamente in un podio a cinque cerchi. Nella seconda serata del Festival, Carlo Conti ha accolto due protagoniste assolute dei Giochi da poco conclusi: Lollobrigida, oro nel pattinaggio di velocità, e Vittozzi, prima azzurra a conquistare l’oro nel biathlon. Assente Arianna Fontana, bloccata a casa da 40 di febbre. Le due atlete sono salite sul palco con la medaglia ancora negli occhi e la voce incrinata dall’orgoglio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sanremo 2026, l'olimpionica Vittozzi crolla davanti ad Achille Lauro: lo vede e...

