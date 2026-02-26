Sanremo 2026 Lillo scende le scale in moonwalk e parafrasa Petrecca | le gag della seconda serata

Fa il suo ingresso sul palco dell’Ariston alle 22 il terzo co-conduttore della seconda serata sanremese: Lillo. Il comico, con la sua inimitabile verve, scende le celebri scale dell’Ariston ballando e accennando un quasi perfetto moonwalk. In elegante completo scuro, combina ironia, leggerezza e cultura pop, e parte tra i sorrisi il suo 76° Festival di Sanremo. Al Teatro Olimpico? “Meglio fare tante cose male che una bene". Comincia così la co-conduzione di Lillo che spiega che ha fatto molte cose in vita sua ma mai una co-conduzione. E di seguito infila una serie di luoghi comuni su cui dice di essersi preparato: "Da benvenuti nella splendida cornice del teatro Ariston" a "voltiamo pagina". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

SANREMO | I top e i flop della seconda serata. Lillo superstar, bravo Chiello, Elettra e i festini bilaterali, indimenticabile Vanoni. Commuove Perdutamente, omaggio di Lauro ai ragazzi di Crans-Montana, la standing ovation per Leali. #ANSA x.com

