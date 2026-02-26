Sanremo 2026 le pagelle e i voti della terza serata | Leo Gassmann 5,5 vorremmo di più Malika Ayane 7 che classe

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2026, i giudizi sui partecipanti hanno fatto discutere. Vengono valutate le performance di artisti di diversa esperienza, con voti che variano tra il sufficiente e il discreto. La serata ha visto alternarsi momenti di apprezzamento e critiche, con gli ascolti che si sono concentrati sulle esibizioni e sulle reazioni del pubblico.

Queste sono le pagelle della terza serata della 76a edizione Festival di Sanremo, dove si ascoltano la seconda metà delle 30 canzoni: si esibiranno Luchè, Colombre e Maria Antonietta, Tredici Pietro e Malika Ayane tra gli altri. 🔗 Leggi su Fanpage.it Sanremo 2026, l’abito di Malika Ayane per la terza serata del Festival: look e stilistaQual è l’abito di Malika Ayane per la terza serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora la cantante ha deciso... Sanremo 2026, l’abito di Leo Gassmann per la terza serata del Festival: look e stilistaQual è l’abito di Leo Gassmann per la terza serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora il cantante ha deciso... Temi più discussi: Sanremo 2026, le pagelle della prima serata: Patty Pravo piena di grazia, applausi per Fedez e Masini; Sanremo 2026, le pagelle della prima serata; Sanremo 2026, pagelle della prima serata Festival: immenso Fulminacci; Le pagelle di tutte le canzoni di Sanremo 2026. Sanremo 2026, le pagelle della terza serata. Maria Antonietta & Colombre luminosi (8)Dopo le prime due serate in cui si sono esibiti prima tutti i 30 Big in gara, poi la metà, oggi tocca all'altra metà: in questa terza serata del Festival di Sanremo ... ilgazzettino.it Sanremo 2026, le pagelle ai look della terza serata in diretta: Irina Shayk vampira, Laura Pausini in bianco e nero tra balze e piume. Malika Ayane brilla in MarniSono le 20.39 quando parte la sigla dell’Eurovisione: è così che prende il via anche la terza serata del Festival di Sanremo 2026. ilfattoquotidiano.it Leo Gassmann è in gara a Sanremo 2026 con il brano ‘Naturale’: “Mi sento più a casa sul palco che nella vita normale. Mara Maionchi a XFactor mi disse: ‘Sei una bomba che prima o poi esploderà’”. Di Stefano Scarpa Video di Davide Cavalleri #Sanremo20 x.com Leo Gassmann – “Naturale” (5) «In motorino, tra i semafori e i tram». Rispetto al 2023 di “Terzo cuore”, con questa canzone sembra fare un passo indietro: sembra una delle “Nuove proposte” arrivata però in ritardo sul palco. Si è perso. Ma non nel traffico di R facebook