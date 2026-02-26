Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, il cantante ha scelto un abito che ha attirato l’attenzione del pubblico. Il suo outfit, curato nei dettagli, ha mostrato un’attenzione particolare alla scelta dello stilista. La presenza sul palco si è distinta anche per l’abbigliamento, che riflette un’idea chiara di stile e personalità. La scelta dell’abito ha suscitato curiosità tra gli appassionati di moda e musica.

Qual è l’abito di Tommaso Paradiso per la terza serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora il cantante ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dall’artista al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di Tommaso Paradiso per il Festival di Sanremo 2026? Il cantante romano, secondo le anticipazioni, sarà vestito per tutta la kermesse da Susanna Ausoni. Abbiamo visto l’abito di Tommaso Paradiso per la terza serata del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026, l’abito di Tommaso Paradiso per la terza serata del Festival: look e stilista

Sanremo 2026 - Tommaso Paradiso alle prove con l'orchestra

