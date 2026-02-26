Durante la terza serata di Sanremo 2026, Serena Brancale ha indossato un abito che ha attirato l’attenzione, scelto con cura per la manifestazione. L’artista ha optato per un look che riflette il suo stile personale, affidandosi a uno stilista noto nel settore. La scelta dell’outfit si inserisce nel contesto della serata, caratterizzata da numerosi outfit di rilievo.

Qual è l'abito di Serena Brancale per la terza serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora la cantante ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l'abito indossato dall'artista al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di Serena Brancale per il Festival di Sanremo 2026? A vestire la cantante è Carlotta Aloisi, la sua stylist che ha annunciato a Vanity Fair di aver "deciso di lasciarmi ispirare dal pezzo. Gli abiti saranno sempre in linea con ciò che lei porterà sul palco".

© Tpi.it - Sanremo 2026, l’abito di Serena Brancale per la terza serata del Festival: look e stilista

