Sanremo 2026 l’abito di Patty Pravo per la terza serata del Festival | look e stilista

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, Patty Pravo ha scelto un abito particolare che ha attirato l’attenzione. La cantante ha optato per un look curato nei dettagli, affidandosi a uno stilista noto per le sue creazioni eleganti. La scelta dell’outfit ha destato curiosità tra il pubblico e i media presenti alla manifestazione.

Qual è l’abito di Patty Pravo per la terza serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora la cantante ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dall’artista al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di Patty Pravo per il Festival di Sanremo 2026? La cantante sarà vestita da Simone Folco, suo assistente personale, stylist e couturier. Abbiamo visto l’abito di Patty Pravo per la terza serata del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

