Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, il rapper ha scelto un outfit che ha attirato l’attenzione. La sua scelta di stile ha suscitato curiosità tra il pubblico e i critici presenti, offrendo uno spunto di discussione sulla tendenza del momento. L’attenzione si è concentrata sui dettagli dell’abbigliamento e sull’autenticità del look.

Qual è l’abito di Nayt per la terza serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora il cantante ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dall’artista al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di Nayt per il Festival di Sanremo 2026? Il cantante per il suo debutto all’Ariston sarà seguito dalla stylist Kristi Veliaj. Abbiamo visto l’abito di Nayt per la terza serata del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026, l’abito di Nayt per la terza serata del Festival: look e stilista

