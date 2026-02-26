Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, Max Pezzali ha attirato l’attenzione con il suo abbigliamento, scelto con cura per l’occasione. Il cantante ha sfoggiato un look studiato nei dettagli, che ha suscitato interesse tra il pubblico e gli appassionati della manifestazione. La scelta dello stilista e la composizione dell’outfit sono stati al centro delle discussioni tra gli spettatori presenti in sala.

Qual è l’abito di Max Pezzali, ospite stasera nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora il cantante ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dall’artista al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di Max Pezzali per il Festival di Sanremo 2026? Al momento non sappiamo chi ha vestito il cantante per il Festival di Sanremo. Seguiranno aggiornamenti. Abbiamo visto l’abito di Max Pezzali ospite stasera (terza serata) al Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026, l’abito di Max Pezzali ospite (terza serata) al Festival: look e stilista

Sanremo 2026, l’abito di Max Pezzali ospite (prima serata) al Festival: look e stilistaQual è l’abito di Max Pezzali, ospite stasera nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse...

Sanremo 2026, l’abito di Max Pezzali ospite (seconda serata) al Festival: look e stilistaQual è l’abito di Max Pezzali, ospite stasera nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse...

Temi più discussi: Sanremo 2026, le pagelle agli abiti e ai look della prima serata. FOTO; Il look ricoperto di paillettes di Levante a Sanremo 2026 è un inno all'essenzialità (d'animo); Pagelle Sanremo 2026 di look e abiti della seconda serata; Laura Pausini a Sanremo 2026, 3 look armaniani luminosi per la seconda serata: long-coat con ricami di pietre, collana bavarole di diamanti puri e suit napoleonico di cristalli.

Elettra Lamborghini brilla a Sanremo 2026 con l’abito lungo con cristalli e trasparenzeElettra Lamborghini, per la seconda serata di Sanremo 2026, ha sfoggiato un meraviglioso abito lungo in total silver scintillante. stylosophy.it

Patty Pravo alla prima serata di Sanremo 2026 incanta per l'eleganza classica e un dettaglio glamourPatty Pravo alla prima serata di Sanremo 2026 sceglie un look total black con maniche lunghe e trasparenti con un ricamo gioiello ... vogue.it

Max Pezzali accende Sanremo e pensa già al tour estivo: due date in Sicilia facebook

Grande attesa per la presenza delle due star. Canteranno anche Max Pezzali e i The Kolors x.com