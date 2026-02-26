Sanremo 2026 l’abito di Fulminacci per la terza serata del Festival | look e stilista

Durante la terza serata di Sanremo 2026, Fulminacci ha scelto un abito che ha attirato l’attenzione tra i look in passerella. L’artista si è affidato a uno stilista noto per il suo stile distintivo, optando per un outfit che si distingue per dettagli e tagli moderni. La scelta dell’abbigliamento si inserisce nel quadro della manifestazione, caratterizzata da attenzione ai dettagli e a un’immagine curata.

Qual è l’abito di Fulminacci per la terza serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora il cantante ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dall’artista al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di Fulminacci per il Festival di Sanremo 2026? Il cantante romano, secondo le anticipazioni, vestirà abiti Ami Paris. Abbiamo visto l’abito di Fulminacci per la terza serata del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

