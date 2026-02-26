Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, Eros Ramazzotti ha indossato un abito che ha attirato l’attenzione, confermando la sua presenza tra gli ospiti. Il look scelto dall’artista si distingue per dettagli e stile, mentre lo stilista responsabile ha lavorato con cura per creare un outfit adatto all’evento. La scelta dell’abito ha suscitato reazioni tra il pubblico e i media presenti.

Qual è l’abito di Eros Ramazzotti, ospite stasera nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora il cantante ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dall’artista al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di Eros Ramazzotti per il Festival di Sanremo 2026? Al momento non sappiamo chi ha vestito il cantante per il Festival di Sanremo. Seguiranno aggiornamenti. Abbiamo visto l’abito di Eros Ramazzotti ospite stasera (terza serata) al Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026, l’abito di Eros Ramazzotti ospite (terza serata) al Festival: look e stilista

Sanremo 2026, Eros Ramazzotti ospite della terza serata

Il duetto che stiamo aspettando Alicia Keys e Eros Ramazzotti, per la prima volta dal vivo insieme e in anteprima mondiale con "Aurora". #Sanremo2026 #erosramazzotti #aliciakeys facebook

Questa sera Alicia Keys ed Eros Ramazzotti, super ospiti internazionali del Festival di Sanremo, canteranno per la prima volta dal vivo insieme e in anteprima mondiale. Eros Ramazzotti, partito con il suo tour “Una Storia Importante World Tour”, tornerà ecce x.com