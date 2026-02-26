Sanremo 2026 l’abito di Ermal Meta per la terza serata del Festival | look e stilista

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, l’attenzione si concentra sull’abito scelto da Ermal Meta, che si presenta con un look curato nei dettagli. La scelta dello stilista e i particolari dell’outfit attirano l’interesse di chi segue l’evento, evidenziando la volontà del cantante di distinguersi in una cornice così prestigiosa. La serata prosegue con il pubblico che osserva attentamente ogni elemento del suo stile.

Qual è l’abito di Ermal Meta per la terza serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora il cantante ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dall’artista al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di Ermal Meta per il Festival di Sanremo 2026? Secondo le anticipazioni, il cantante sarà vestito dalla stilista Vivienne Westwood con abiti Trussardi. Abbiamo visto l’abito di Ermal Meta per la terza serata del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

