Sanremo 2026 l’abito di Elettra Lamborghini per la terza serata del Festival | look e stilista

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, l’attenzione si concentra sull’abito scelto da Elettra Lamborghini, che ha attirato l’attenzione per la sua scelta stilistica. La cantante ha deciso di indossare un abito che rispecchia il suo stile distintivo, affidandosi a un noto stilista per completare il look. La scelta dell’outfit suscita curiosità tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Qual è l’abito di Elettra Lamborghini per la terza serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora la cantante ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dall’artista al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di Elettra Lamborghini per il Festival di Sanremo 2026? La cantante sarà seguita dagli stylist Marco Ferra e Ellen Mirck. “Sono stata a Parigi per le prove – ha rivelato Elettra a La Repubblica -. Gli abiti sono scenografici, sono vere opere d’arte. Stupiranno tutti, solo che ci vogliono dieci minuti per indossarli”. Abbiamo visto l’abito di Elettra Lamborghini per... 🔗 Leggi su Tpi.it

