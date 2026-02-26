Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, l’artista ha scelto un abito che ha attirato l’attenzione per i dettagli e lo stile. La scelta dell’outfit, firmato da uno stilista noto nel settore, ha suscitato curiosità tra il pubblico e i media presenti. La sua presenza sul palco si è distinta anche per l’abbigliamento, che ha contribuito a definire l’immagine della serata.

Qual è l’abito di Eddie Brock per la terza serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora il cantante ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dall’artista al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di Eddie Brock per il Festival di Sanremo 2026? Il cantante, secondo le anticipazioni, dovrebbe vestire abiti di Luigi Bianchi Sartoria. Abbiamo visto l’abito di Eddie Brock per la terza serata del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026, l’abito di Eddie Brock per la terza serata del Festival: look e stilista

