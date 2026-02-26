Sanremo 2026 | la verità sulla strana atmosfera del Festival

La seconda serata del Festival di Sanremo 2026 si è distinta per alcuni aspetti insoliti, tra cambi di look sorprendenti e performance che hanno suscitato reazioni contrastanti. La presentazione degli artisti ha catturato l’attenzione, mentre la classifica ha generato discussioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori. La manifestazione si è svolta con un’atmosfera che ha lasciato molti a riflettere su quanto accaduto.

La seconda serata del Festival di Sanremo tra look mozzafiato, performance contestate e una classifica che ha diviso completamente l'opinione pubblica Nulla da fare: quest'anno il Festival di Sanremo stenta a decollare. C'è una strana monotonia, che abbraccia interamente lo svolgimento dello spettacolo. Sembra più una corsa meccanica nel fare le cose come sono state programmate, che una kermesse canora, in cui al di là del maniacale rispetto delle tempistiche, lo spettatore attende anche di provare qualche emozione. Tra i due conduttori c'è una bella amicizia, ma sul palco non c'è feeling, è evidente e arriva anche attraverso il piccolo schermo.